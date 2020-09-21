Англия

Исландский голкипер продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Арсенал на своем официальном сайте объявил об усилении вратарем Дижона Рюнаром Рунарссоном.

25-летний исландец подписал с "канонирами" соглашение, которое будет рассчитано на следующие четыре года.

Финансовые детали трансфера Рунарссона не уточняются. В новом клубе голкипер будет выступать под 13-м номером.

Стоит отметить, что Рюнар Рунарссон станет заменой для Эмильяно Мартинеса, который перебрался в Астон Виллу за 20 миллионов фунтов.