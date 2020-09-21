Англия

"Львы" начали сезон в чемпионате Англии с минимальной победы.

Астон Вилла сошлась в домашнем противостоянии с Шеффилд Юнайтед в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Для "львов" этот матч стал первым в текущего сезоне чемпионата, поскольку встреча с Манчестер Сити была перенесена на более позднюю дату.

Что касается самого поединка, то уже на 13-й минуте Шеффилд Юнайтед остался в меньшинстве из-за удаления Игана. Несмотря на численное преимущество Астон Виллы, в концовке первого тайма в ее ворота назначили одиннадцатиметровый, который успешно парировал дебютант команды Эмильяно Мартинес, перешедший менее недели назад из Арсенала.

Победителя встречи определил единственный гол, который записал на своей счет защитник Эзри Конса после подачи с углового. Таким образом, Астон Вилла начала сезон в АПЛ с победы, а Шеффилд Юнайтед пока вынужден довольствовать нулем очков в своем активе.

Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 1:0

Гол: Конса, 63

Астон Вилла: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Хурихэйн (Дэвис, 62), Грилиш, Макгинн, Трезеге, Уоткинс.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Стивенс, Башем (Макберни, 68), О`Коннелл, Болдок, Флек (Осборн, 63), Берге, Берк, Ландстрем, Иган, Макголдрик (Ампаду, 31).

Предупреждения: Таргетт, Кэш, Макгинн — Ландстрем.

Удаление: Иган, 13