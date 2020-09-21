Аргентинский голкипер оказался не нужен Арсеналу.
Эмильяно Мартинес, Getty Images
21 сентября 2020, 21:32
В поединке второго тура английской Премьер-лиги Астон Вилла принимает на своем поле Шеффилд Юнайтед.
Тренерский штаб "львов" решил доверить место в воротах новичку Эмильяно Мартинесу, который перешел в их команду из Арсенала менее недели назад. Таким образом, для него встреча с Шеффилд Юнайтед стала дебютной в футболке Астон Виллы.
Первое испытание аргентинскому голкиперу в новом клубе пришлось преодолеть на 37-й минуте встречи, когда арбитр Грэм Скотт назначил в ворота Астон Виллы пенальти. Впрочем, Мартинес успешно отразил одиннадцатиментровый, чем вызвал похвалу со стороны всех болельщиком "львов".