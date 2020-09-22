Англия

Второй тур Премьер-лиги сезона-2020/21 выдался рекордным.

Во втором туре АПЛ команды забили 44 гола. Это рекорд турнира с сезона-1995/96, когда в Премьер-лиге участвуют 20 команд, сообщает Squawka.

Кроме 44 голов болельщики увидели восемь пенальти (реализованы были не все) и четыре красных карточки.

Сразу в трех матчах забили по семь мячей: Эвертон – Вест Бром (5:2), Лидс – Фулхэм (4:3) и Саутгемптон – Тоттенхэм (2:5). Наименее результативным выдался матч Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед (1:0).

Предыдущий рекорд (43 гола) был установлен в 24-м туре сезона-2010/11. Там тоже была победа Ливерпуля над Челси (1:0) на выезде, поражение Манчестер Юнайтед (1:2 от Вулверхэмптона), а еще – камбэк Ньюкасла в игре с Арсеналом, с 0:4 к 4:4.

Если же брать не Премьер-лигу, а элитный английский дивизион в целом, то рекордным остается Боксин Дэй 1963 года, когда в 10 играх команды забили 66 голов.