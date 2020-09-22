Англия

Римляне могут подписать нидерландского центрбека.

Центральный защитник Саутгемптона Уэсли Худт может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, 26-летний нидерландец мечтает о возвращении в Лацио, за который он выступал до переезда в Англию в период с 2015 по 2017 год.

Клубы ведут переговоры об аренде Худта на сезон с пунктом о возможном выкупе его контракта на постоянной основе. Саутгемптон хочет выручить с продажи игрока 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Худт выступал на правах аренды за бельгийский Антверпен, за который он провел 25 поединков и заработал 6 предупреждений.

Напомним, ранее Саутгемптон объявил о подписании контракта с защитником Мохаммедом Салису.