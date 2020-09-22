Французский хавбек хочет покинуть стан "канониров" до закрытия трансферного окна.
Маттео Гендузи, Getty Images
22 сентября 2020, 11:20
Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, 21-летний француз подал руководству "канониров" неофициальный запрос на трансфер.
Гендузи перестал попадать в заявку команду Микеля Артеты, поэтому хотел бы отправиться за новым вызовом в своей карьере до закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось, что в подписании молодого хавбека заинтересована Валенсия. Кроме того, Арсенал хотел включить Гендузи в сделку по Хуссему Ауару, однако Лион ответил отказом.