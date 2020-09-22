Англия

Французский хавбек хочет покинуть стан "канониров" до закрытия трансферного окна.

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 21-летний француз подал руководству "канониров" неофициальный запрос на трансфер.

Гендузи перестал попадать в заявку команду Микеля Артеты, поэтому хотел бы отправиться за новым вызовом в своей карьере до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в подписании молодого хавбека заинтересована Валенсия. Кроме того, Арсенал хотел включить Гендузи в сделку по Хуссему Ауару, однако Лион ответил отказом.