Испания

Хавбек вскоре может покинуть клуб.

Валенсия связалась с Арсеналом касательно аренды полузащитника лондонцев Маттео Гендузи, сообщает Super Deporte.

По данным источника, "летучие мыши" не могут себе позволить приобрести футболиста, а потому уверены, что смогут договориться об аренде игрока.

Отмечается, что и Арсенал не станет препятствовать уходу полузащитника, так как хавбек не входит в планы Микеля Артеты.

Ранее сообщалось, что помимо Гендузи, Арсенал готов рассмотреть предложения о продаже Александра Ляказетта.