"Канониры" пытаются заполучить французского хавбека.
Хуссем Ауар, Getty Images
06 сентября 2020, 19:59
Арсенал пытается усилить свой состав талантливым полузащитником Лиона Хуссемом Ауаром, однако пока все попытки "канониров" заполучить футболиста завершились неудачей.
Как сообщает GFFN, ссылаясь на RMC Sport, Арсенал предложил за 22-летнего француза 35 миллионов евро и одного футболиста, имя которого не уточняется.
Издание подозревает, что речь идет о полузащитнике Маттео Гендузи, который после скандала в матче с Брайтоном перестал попадать в заявку команды Микеля Артеты и теперь открыт для продажи.
Что касается самого предложения, то Лион посчитал его недостаточно привлекательным и отклонил. Ранее сообщалось, что "ткачи" готовы расстаться с Ауаром за 70 миллионов евро.