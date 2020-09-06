Франция

"Канониры" пытаются заполучить французского хавбека.

Арсенал пытается усилить свой состав талантливым полузащитником Лиона Хуссемом Ауаром, однако пока все попытки "канониров" заполучить футболиста завершились неудачей.

Как сообщает GFFN, ссылаясь на RMC Sport, Арсенал предложил за 22-летнего француза 35 миллионов евро и одного футболиста, имя которого не уточняется.

Издание подозревает, что речь идет о полузащитнике Маттео Гендузи, который после скандала в матче с Брайтоном перестал попадать в заявку команды Микеля Артеты и теперь открыт для продажи.

Что касается самого предложения, то Лион посчитал его недостаточно привлекательным и отклонил. Ранее сообщалось, что "ткачи" готовы расстаться с Ауаром за 70 миллионов евро.