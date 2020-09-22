Англичанин присоединился к "баранам" на правах свободного агента.
Джордон Айб, ФК Дерби Каунти
22 сентября 2020, 14:59
Дерби Каунти на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Джордона Айба, который уже выступал за их команду с 2014 по 2015 год.
24-летний англичанин перешел в новый клуб на правах свободного агента после того, как летом Борнмут не захотел продлевать с ним соглашение.
Айб подписал с Дерби двухлетний контракт, финансовые детали которого не разглашаются.
В прошлом сезоне АПЛ он провел всего два поединка, в которых результативными действиями не отметился.