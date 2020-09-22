Англия

Англичанин присоединился к "баранам" на правах свободного агента.

Дерби Каунти на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Джордона Айба, который уже выступал за их команду с 2014 по 2015 год.

24-летний англичанин перешел в новый клуб на правах свободного агента после того, как летом Борнмут не захотел продлевать с ним соглашение.

Айб подписал с Дерби двухлетний контракт, финансовые детали которого не разглашаются.

В прошлом сезоне АПЛ он провел всего два поединка, в которых результативными действиями не отметился.