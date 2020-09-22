Англия

Украинский футболист вывел свою команду в следующую стадию Кубка лиги.

В рамках 1/16 Кубка английской лиги Вест Хэм на своем поле принимал Халл.

В этом поединке двумя голами (один из которых – с пенальти) отличился Андрей Ярмоленко, а еще дважды он ассистировал своим партнерам.

Это помогло "молотобойцам" уверенно выйти в 1/8 финала Кубка лиги.

Вест Хэм – Халл 5:1

Голы: Снодграсс, 18, Алле, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (с пенальти), 90+2 – Уилкс, 70

Вест Хэм: Рэндолф, Эшби (Эммануэль, 69), Бальбуэна, Алесе, Джонсон, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Уилшер, Лансини, Ярмоленко, Алле.

Халл Сити: Лонг, Флеминг, Маклафлин, Джонс, Койл, Бэтти, Джонс, Смоллвуд (Ханимен, 17), Мадженнис, Майер (Льюис-Поттер, 61), Скотт (Уилкс, 61).

Предупреждения: Маклафлин, Ханимен, Флеминг.