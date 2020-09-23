Англия

Портал высоко оценил результативные действия украинского полузащитника.

В рамках 1/16 Кубка английской лиги Вест Хэм принимал Халл, а Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе.

Украинский футболист отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Всего "молотобойцы" забили пять голов в ворота Халлу, а четыре из них не без помощи игрока сборной Украины.

Портал WhoScored выставил Ярмоленко максимальный балл из всех возможных за игру – 10. Максимально приблизился к нему Себастьян Алле, у которого 9,8.

В следующем матче Вест Хэму предстоит сыграть против Вулверхэмптона в рамках английской Премьер-лиги.