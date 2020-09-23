Англия

Бразилец имеет шанс переехать в Англию.

Руководство Вулверхэмптона рассматривает вариант с приобретением крайнего полузащитника Ювентуса Дугласа Коста, утверждает Tuttosport.

По данным источника, агент футболиста Жорже Мендеш уже предложил услуги бразильца "волкам", так как уверен, что в туринском клубе на него не рассчитывают.

Отмечается, что англичане могут приобрести Косту, так как находятся в поисках замены ушедшего в Ливерпуль Диогу Жоты.

Ранее сообщалось, что вингер также попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.