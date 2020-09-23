Бразилец имеет шанс переехать в Англию.
Дуглас Коста, getty imags
23 сентября 2020, 07:25
Руководство Вулверхэмптона рассматривает вариант с приобретением крайнего полузащитника Ювентуса Дугласа Коста, утверждает Tuttosport.
По данным источника, агент футболиста Жорже Мендеш уже предложил услуги бразильца "волкам", так как уверен, что в туринском клубе на него не рассчитывают.
Отмечается, что англичане могут приобрести Косту, так как находятся в поисках замены ушедшего в Ливерпуль Диогу Жоты.
Ранее сообщалось, что вингер также попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.