Англия

Полузащитник Ювентуса может стать еще одной альтернативой Джейдона Санчо.

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант трансфера Дугласа Косты, если не сможет договориться с Боруссией Д по Джейдону Санчо — сообщает Tuttosport.

В случае, если англичанина все-таки не удастся вернуть в Премьер-лигу, у МЮ есть два альтернативных варианта. Первый — Иван Перишич, игравший на правах аренды за Баварию, но вернувшийся по окончании сезона-2019/20 в Интер.

Однако кроме "плана В" у "красных дьяволов" есть еще и "план С", и это еще один игрок, имеющий баварский опыт — Дуглас Коста из Ювентуса.

За свою карьеру 30-летний бразилец выступал за Гремио (37 матчей во всех турнирах, 2 гола), Шахтер (202, 38), Баварию (77, 14) и Ювентус (101, 10).