Англия

"Шпоры" намерены продолжить укреплять состав.

Тоттенхэм готов начать переговоры с Интером о покупке защитника команды Милана Шкриниара, утверждает Фабрицио Романо.

По данным источника, в услугах словацкого футболиста заинтересован лично главный тренер команды Жозе Моуриньо.

Отмечается, что Тоттенхэм предпринял попытку обменять игрока на полузащитника Танги Ндомбеле, но потерпел неудачу. Интер, в свою очередь, рассчитывает получить с продажи 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что серьезным претендентом на Шкриниара остается ПСЖ, который ищет замену Тиаго Силве.