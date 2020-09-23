Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка лиги.
Андрей Ярмоленко, getty images
23 сентября 2020, 09:30
В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги Вест Хэм в родных стенах разгромил Халл, выйдя в следующий этап турнира.
Отметим, что самым результативным игроком стал вингер Андрей Ярмоленко, который забил два гола, а также отдал две результативные передачи.
Вест Хэм — Халл 5:1
Голы: Снодграсс, 18, Алле, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (с пенальти), 90+2
Кроме того, Ярмоленко получил максимальную оценку в поединке по версии WhoScored.