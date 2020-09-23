Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка лиги.

В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги Вест Хэм в родных стенах разгромил Халл, выйдя в следующий этап турнира.

Отметим, что самым результативным игроком стал вингер Андрей Ярмоленко, который забил два гола, а также отдал две результативные передачи.

Вест Хэм — Халл 5:1

Голы: Снодграсс, 18, Алле, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (с пенальти), 90+2

Кроме того, Ярмоленко получил максимальную оценку в поединке по версии WhoScored.