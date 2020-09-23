Англия

Представитель игрока уверен в несправедливом отношении к нему.

Джонатан Барнетт, агент полузащитника Тоттенхэма Гарета Бэйла, заявил, что Реал должен быть благодарен игроку за его вклад в успех.

"У нас были предложения от других клубов, но он хотел вернуться в Тоттенхэм. Важно, чтобы он был счастлив, и теперь он счастлив.

Было решено, что его карьера в Реале окончена, так что это было довольно легко, когда мы поняли, что интерес серьезен.

Это было нарастание столкновения личностей, нарастание отсутствия поддержки, это было много разных вещей. Для человека, который так хорошо выступил в Реале, он не получил заслуженного уважения, и это было большой проблемой.

То, чего он добился для Реала, они должны целовать пол, по которому он ходит", — сказал он в интервью Daily Telegraph.

Ранее агент заявил, что мадридский клуб неправильно относился к валлийскому футболисту.