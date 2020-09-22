Испания

Джонатан Барнетт надеется, что его клиент не вернется в стан "сливочных".

Нападающий Гарет Бэйл покинул мадридский Реал и вернулся в Тоттенхэм, за который он выступал в период с 2007 по 2013 год.

Агент валлийского футболиста Джонатан Барнетт остался недоволен отношением "сливочных" к своему клиенту, поэтому надеется, что тот больше не вернется Сантьяго Бернабеу.

"Надеюсь, тема возвращения в Реал не поднимется. Гарет будет настолько успешен в Тоттенхэме, что захочет остаться, и это будет несложно осуществить. Также я надеюсь, что он вернет свою любовь к футболу и будет играть так, как он может. Все зависит от него самого".

"Я считаю, что к Бэйлу неправильно относились в Реале, особенно учитывая то, сколько он сделал для этого великого клуба. Думаю, некоторые вещи были неправильными. К футболисту, который многого достиг и провел в клубе семь лет, должны относиться гораздо лучше".

"Никого не хочу винить и не намерен ввязываться в это. Думаю, поведение фанатов было позорным, а клуб никак не помог Гарету в этой ситуации", — приводит слова Барнетта BBC.

Напомним, ранее о возвращении Гарета Бэйла в Тоттенхэм высказался главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо.