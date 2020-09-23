Англия

"Волки" оформили трансфер защитника Барселоны.

Официальный сайт Вулверхэмптона сообщает, что клуб приобрел у Барселоны защитника Нельсона Семеду.

Отмечалось, что португальский футболист должен заменить защитника Мэтта Доэрти, который перешел в Тоттенхэм. СМИ сообщали, что "волки" заплатят каталонцам 38 миллионов евро.

К слову, Семеду стал уже десятым португальцем в составе Вулверхэмптона после Руи Патрисиу, Родерика Миранды, Рубена Винагре, Бруну Жордана, Жоау Моутинью, Рубена Невеша, Даниэля Поденсе, Педру Нету и Фабиу Силвы.

Ранее соощалось, что Вулверхэмптон может постараться приобрести у Ювентуса Дугласа Косту.