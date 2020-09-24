Хавбек намерен покинуть "молотобойцев".
Деклан Райс, getty images
24 сентября 2020, 12:20
Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс готов вступить в конфликт с руководством клуба, чтобы ускорить трансфер в Челси, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, английский футболист принял окончательное решение, что желает покинуть "молотобойцев", но в клубе не спешат отпускать игрока.
Ранее сообщалось, что Челси может предложить Вест Хэму хавбека Росса Баркли в качестве части сделки за Райса.
Также СМИ отмечали, что лондонцы набирают цену на полузащитника, намереваясь его продать не менее, чем за 80 миллионов фунтов.