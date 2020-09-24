Англия

Хавбек намерен покинуть "молотобойцев".

Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс готов вступить в конфликт с руководством клуба, чтобы ускорить трансфер в Челси, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, английский футболист принял окончательное решение, что желает покинуть "молотобойцев", но в клубе не спешат отпускать игрока.

Ранее сообщалось, что Челси может предложить Вест Хэму хавбека Росса Баркли в качестве части сделки за Райса.

Также СМИ отмечали, что лондонцы набирают цену на полузащитника, намереваясь его продать не менее, чем за 80 миллионов фунтов.