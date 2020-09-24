Англия

Хавбек может вскоре покинуть Челси.

Полузащитник Челси Росс Баркли попал в сферу интересов Лидса и Астон Виллы, утверждает Football Insider.

По данным источника, "павлины" изначально были настроены приобрести хавбека Удинезе Родриго де Поля, но видят в англичанине более дешевую альтернативу.

Также сообщалось, что Челси может использовать Баркли в качестве части сделки по приобретению полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.

В прошедшем сезоне АПЛ Баркли провел за Челси 21 поединок, забив один гол и сделав четыре ассиста.