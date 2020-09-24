Вингер желает получать больше игровой практики.
Каллум Хадсон-Одои, getty images
24 сентября 2020, 15:40
Крайний полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои хочет провести текущий сезон в аренде в другой команде, сообщает talkSPORT.
По данным источника, английский футболист понимает, что проигрывает конкуренцию другим исполнителям в команде, желая отправиться на поиски игровой практики.
Ранее СМИ сообщали, что некий топ-клуб в ближайшее время сделает предложение Челси о полноценном трансфере Хадсона-Одои.
Также об игре игрока высказался менеджер команды Фрэнк Лампард, заявив, что хавбек должен усерднее работать.