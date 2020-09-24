Англия

Вингер желает получать больше игровой практики.

Крайний полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои хочет провести текущий сезон в аренде в другой команде, сообщает talkSPORT.

По данным источника, английский футболист понимает, что проигрывает конкуренцию другим исполнителям в команде, желая отправиться на поиски игровой практики.

Ранее СМИ сообщали, что некий топ-клуб в ближайшее время сделает предложение Челси о полноценном трансфере Хадсона-Одои.

Также об игре игрока высказался менеджер команды Фрэнк Лампард, заявив, что хавбек должен усерднее работать.