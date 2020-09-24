Англия

Вратарь поприветствовал новичка команды.

Голкипер Ливерпуля Адриан высказал свое мнение о трансфере экс-полузащитника Баварии Тиаго Алькантары.

"Он победитель. Вы видите его карьеру, он выиграл много титулов, потому что, очевидно, он был в лучшей команде, такой как Барселона и Бавария".

"Ему нравится побеждать, он приехал сюда, чтобы побеждать, чтобы попытаться выиграть все титулы, за которые мы боремся в этом сезоне".

"Это будет сложно, это будет период с множеством игр. Для нас это отличное подписание, и я думаю, что он нам очень поможет", — сказал Адриан официальному сайту Ливерпуля.

Ранее свое мнение об игре Алькантары высказал нападающий "красных" Садио Мане.