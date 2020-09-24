Англия

"Пенсионеры" ведут переговоры с агентом англичанина, но пока не делали официальное предложение Вест Хэму.

Челси планирует подписать еще одного футболиста в текущее трансферное окно, которым может стать полузащитник Вест Хэма Деклан Райс.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, официального предложение "молотобойцам" по 21-летнему англичанину от Челси еще не поступало, но "синие" продолжают вести переговоры с агентом футболиста.

Дело в том, что Челси сможет сделать предложение по Райсу только тогда, когда они продадут или отдадут в аренду ненужных своих игроков.

Позиция Вест Хэма предельно ясна: они не намерены расставаться с английским хавбеком несмотря на то, что сам Райс хочет продолжить карьеру в Челси. По последней информации, футболист даже готов вступить в конфликт с руководством "молотобойцев" ради переезда на Стэмфорд Бридж.