Англия

"Бордовые" решили укрепить полузащиту.

Официальный сайт Бернли сообщает, что клуб приобрел у Брайтона полузащитника Дейла Стивенса.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал контракт с "бордовыми" до 2022 года, а сумма трансфера не разглашается. В команде игрок возьмет 16-й номер.

В рамках английской Премьер-лиги, Стивенс сыграл уже 99 поединков — все в составе Брайтона. Всего за "чаек" хавбек провел 223 матча.

Ранее сообщалось, что Бернли готов продать защитника Джеймса Тарковски, но лишь за 50 миллионов фунтов.