"Молотобойцы" не могут договориться по трансферу английского центрбека.
Джеймс Тарковски, Getty Images
10 сентября 2020, 15:41
Вест Хэм испытывает трудности в переговорах с Бернли по трансферу защитника Джеймса Тарковски.
Как сообщает Sky Sports, Бернли отклонил очередное предложение лондонского клуба по центрбеку в размере 30 миллионов фунтов. Руководство "бордовых" хочет выручить за своего игрока не менее 50 миллионов евро.
Действующий контракт Тарковски с Бернли рассчитан до июня 2022 года.
В прошлом сезоне 27-летний игрок провел 40 поединков в футболке Бернли, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также начал переговоры с Шахтером по трансферу защитника Николая Матвиенко.