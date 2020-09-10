Англия

"Молотобойцы" не могут договориться по трансферу английского центрбека.

Вест Хэм испытывает трудности в переговорах с Бернли по трансферу защитника Джеймса Тарковски.

Как сообщает Sky Sports, Бернли отклонил очередное предложение лондонского клуба по центрбеку в размере 30 миллионов фунтов. Руководство "бордовых" хочет выручить за своего игрока не менее 50 миллионов евро.

Действующий контракт Тарковски с Бернли рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне 27-летний игрок провел 40 поединков в футболке Бернли, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также начал переговоры с Шахтером по трансферу защитника Николая Матвиенко.