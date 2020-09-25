Хуссем Ауар не против перейти в Арсенал, сообщает Telefoot.

По информации источника, 22-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в Ювентусе или Барселоне, однако предложений от этих клубов не последовало.

В результате, Ауар согласовал личный контракт с Арсеналом и надеется перейти в лондонскую команду.

Лион и Арсенал начали переговоры, однако сделка не близка к завершению. 

Ранее сообщалось, что Лион начал переговоры по переходу Самуэлю Умтити