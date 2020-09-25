Полузащитник Лиона готов продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
ХУССЕМ АУАР, GETTY IMAGES
25 сентября 2020, 20:24
Хуссем Ауар не против перейти в Арсенал, сообщает Telefoot.
По информации источника, 22-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в Ювентусе или Барселоне, однако предложений от этих клубов не последовало.
В результате, Ауар согласовал личный контракт с Арсеналом и надеется перейти в лондонскую команду.
Лион и Арсенал начали переговоры, однако сделка не близка к завершению.
Ранее сообщалось, что Лион начал переговоры по переходу Самуэлю Умтити.