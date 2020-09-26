"Бордовые" пока не хотят продавать своего основного центрбека.
ДЖЕЙМС ТАРКОВСКИ, GETTY IMAGES
26 сентября 2020, 01:00
В пятницу, 25 сентября, стало известно, что Лестер сделал предложение Бернли о покупке Джеймса Тарковски.
Как сообщает The Telegraph
, предложение в размере 30 миллионов фунтов было отклонено. Тем не менее, издание отмечает, что 35-40 млн, скорее всего, будет достаточно, чтобы заполучить защитника.
При этом, клаусула в размере 50 миллионов применяется только для Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.
Контракт Тарковски с Бернли рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Байера Джонатана Та.