Англия

"Бордовые" пока не хотят продавать своего основного центрбека.

В пятницу, 25 сентября, стало известно, что Лестер сделал предложение Бернли о покупке Джеймса Тарковски.

Как сообщает The Telegraph , предложение в размере 30 миллионов фунтов было отклонено. Тем не менее, издание отмечает, что 35-40 млн, скорее всего, будет достаточно, чтобы заполучить защитника.

При этом, клаусула в размере 50 миллионов применяется только для Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Контракт Тарковски с Бернли рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Байера Джонатана Та.