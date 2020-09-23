Англия

"Лисы" хотят заполучить защитника Байера.

Защитник Байера Джонатан Та попал в сферу интересов Лестера, сообщает издание Kicker.

Английский клуб хочет укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытается заполучить центрбека "фармацевтов". Стоимость немца оценивается в сумму около 25 млн евро.

Действующий контракт Та с Байером рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 39 поединков в футболке "красно-черных".

Ранее сообщалось, что Лестер объявил о подписании полузащитника Ромы Дженгиза Ундера.