Англия

Football.ua анонсирует матч третьего тура английской Премьер-лиги.

"Чайки" на своем поле примут "красных дьяволов" в очередном туре чемпионата Англии.

Брайтон — Манчестер Юнайтед

26 сентября, 14:30, стадион Фалмер, Брайтон. Арбитр встречи — Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед очень неудачно начал новый сезон Премьер-лиги. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера уступили Кристал Пэлас, пропустив в свои ворота три гола. Более того, "красные дьяволы" и по игре смотрелись очень неубедительно, и нельзя сказать, что поражение — стечение обстоятельств.

На неделе МЮ провел игру в Кубке английской лиги, где выглядел более уверенно, одолев Лутон в три мяча. Оценить игровую форму манчестерской команды можно будет более детально против Брайтона.

Что касается подопечных Грэма Поттера, то они неплохо смотрелись в игре против Челси, хоть и проиграли (1:3), а также уверенно обыграли Ньюкасл (3:0). Многое будет зависеть от присутствия или отсутствия Тарика Лэмпти, который является важным исполнителем в составе "чаек". Его участие в предстоящем поединке под вопросом.

По версии букмекеров, Манчестер Юнайтед — фаворит встречи: победа "красных дьяволов" оценивается коэффициентом 1,87, ничья — 3,65, а победа "чаек" — 4,80.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Искьердо, Андоне, Уолтон, Биссума — Туанзебе, Джонс

Под вопросом: Лэмпти — ...