Англия

Защитник Барселоны может сменить клуб этой осенью.

Фулхэм начал переговоры с Барселоной о трансфере французского защитника Жана-Клера Тодибо, сообщает Фабрицио Романо. "Дачники" хотят купить игрока.

Ранее к "сине-гранатовым" обратился Эвертон. "Ириски" предложили арендную сделку с возможностью выкупа за 18 млн евро, однако Барселона предпочла бы продать футболиста. В данном случае многое будет зависеть от желания самого игрока.

Каталонцы сами хотят заполучить центрального защитника Манчестер Сити Эрика Гарсию, у которого остается год по контракту с "горожанами".