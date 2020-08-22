Испания

Теперь каталонцы ожидают на реакцию Манчестер Сити по данному предложению.

Центральный защитник Ман Сити Эрик Гарсия интересен Барселоне. Каталонцы уже предложили 10 млн евро за игрока, чей контракт заканчивается следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Если Сити не согласится на это предложение, Барселона будет ожидать практически до закрытия трансферного окна. В случае, если Эрика так и не удастся подписать, каталонцы собираются заполучить его в статусе свободного агента.

Предполагается, что Эрик Гарсия вместе с Лаутаро Мартинесом и Донни ван де Бееком входит в тройку приоритеных подписаний для нового тренера каталонцев Рональда Кумана.