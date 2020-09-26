Англия

Положительный тест на COVID-19 не является помехой для шотландского специалиста.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес отправился на самоизоляцию, поскольку его тест на коронавирус показал положительный результат.

Тем не менее, шотландец продолжит работать дистанционно и будет руководить командой в предстоящем матче третьего тура английской Премьер-лиги против Вулверхэмптона из собственного дома.

"Всё, что мы делаем, в первую очередь будет проходить через Мойеса. Он будет принимать решения по всем вопросам. Я же всего лишь посыльный", — приводит слова ассистента главного тренера Вест Хэма Алана Ирвина BBC.

Напомним, матч Вест Хэм — Вулверхэмптон состоится в воскресенье, 27 сентября, в 21:00 по киевскому времени. Помочь "молотобойцам" в этом поединке не смогут Исса Диоп и Джош Каллен, которые также заразились коронавирусом.