Пять попаданий мяча в каркас ворот спасли манкунианцев от потери очков (3:2).
брайтон и манчестер юнайтед разошлись миром, getty images
26 сентября 2020, 16:27
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Брайтон — Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Мопе, 40 (с пенальти), Марч, 90+5 — Данк, 43 (в свои ворота), Рашфорд, 55, Фернанедеш, 90+10 (с пенальти)
Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Альсате, Марч — Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 74)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба (Фред, 65), Матич — Гринвуд (Байи, 83), Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль (ван де Беек, 90+1)
Предупреждения: Троссард, Уайт, Данк — Фернандеш, Матич