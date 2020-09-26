Завершился поединок третьего тура чемпионата Англии.
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26 сентября 2020, 23:59
В заключительном матче субботы Бернли принимал Саутгемптон. Гости оказались сильнее благодаря единственному голу в исполнении Данни Ингза.
Бернли — Саутгемптон 0:1
Гол: Ингз, 5
Бернли: Поуп, Бардсли, Данн, Тэйлор, Лонг, Вествуд, Стивенс, Браунхилл, Макнил, Выдра, Вуд
Саутгемптон: Маккарти, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Вестергор, Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Дженепо (Телла, 77), Адамс (Обафеми, 77), Ингз
Предупреждение: Бардсли.