Челси совершил потрясающий камбэк в матче с Вест Бромвичем, отыгравшись с 0:3

В четвертом туре Вест Бромвич отправится в гости к Саутгемптону, а Челси примет Кристал Пэлас.

Обзор матча: 

Вест Бромвич — Челси 3:3
Голы: Робинсон, 4, 25, Бартли, 28 — Маунт, 55, Хадсон-Одои, 70, Абрахам, 90+3

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бартли, О'Ши, Таунсенд — Перейра (Филд, 90+1), Ливермор, Сойерс, Диангана (Филлипс, 74) — Робинсон (Робсон-Кану, 66)

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Силва (Жиру, 73), Алонсо (Аспиликуэта, 46) — Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 46) — Хаверц, Маунт — Вернер, Абрахам

Предупреждения: Ферлонг — Алонсо, Джеймс, Кристенсен. 