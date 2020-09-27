Вашему вниманию обзор третьего тура английской Премьер-лиги.
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27 сентября 2020, 00:19
Челси совершил потрясающий камбэк в матче с Вест Бромвичем, отыгравшись с 0:3.
В четвертом туре Вест Бромвич отправится в гости к Саутгемптону, а Челси примет Кристал Пэлас.
Обзор матча:
Вест Бромвич — Челси 3:3
Голы: Робинсон, 4, 25, Бартли, 28 — Маунт, 55, Хадсон-Одои, 70, Абрахам, 90+3
Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бартли, О'Ши, Таунсенд — Перейра (Филд, 90+1), Ливермор, Сойерс, Диангана (Филлипс, 74) — Робинсон (Робсон-Кану, 66)
Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Силва (Жиру, 73), Алонсо (Аспиликуэта, 46) — Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 46) — Хаверц, Маунт — Вернер, Абрахам
Предупреждения: Ферлонг — Алонсо, Джеймс, Кристенсен.