Англия

"Горожане" определились с новым центрбеком.

Манчестер Сити согласовал покупку у Бенфики центрального защитника Рубена Диаша, а также условия его личного контракта, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, в обратном направлении отправится центрбек "горожан" Николас Отаменди, который уже договорился с португальцами о контракте до 2023 года.

Отмечается, что Сити заплатит за футболиста 55 миллионов евро, а Бенфика за Отаменди — 15 миллионов. Диаш подпишет соглашение с англичанами до 2025 года.

Ранее сообщалось, что изначально Сити хотел приобрести защитника Севильи Жюля Кунде, но нервионцы отказали с трансфере.