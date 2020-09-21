Испания

"Горожане" продолжают находится в поисках защитника.

Руководство Манчестер Сити вступило в переговоры с Севильей о трансфере защитника Жюля Кунде, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, "горожане" предложили на футболиста 55-60 миллионов евро, но нервионцы отклонили первое предложение англичан, так как не хотят продавать игрока.

Отмечается, что Кунде — это запасной вариант для Сити. Основным остается защитник Наполи Калиду Кулибали.

Переговоры по сенегальцу продолжаются, но все еще далеки до завершения. Сообщалось, что игрок и вовсе может остаться в Наполи.