Англия

Специалист похвалил будущего соперника.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о будущем сопернике "красных" — Арсенале.

"Они заняли восьмое место в чемпионате, потому что у них и Артеты не было времени разобраться в ситуации".

"Нельзя сказать, что лондонцы были восьмой командой чемпионата, они могли бы легко пройти квалификацию в Лигу Европы и даже бороться за зону Лиги чемпионов".

"Премьер-лига и команды в ней слишком хороши, вы не можете решить свои задачи до начала сезона. Это просто не работает", — цитирует Клоппа Goal.

Напомним, помимо поединка в АПЛ, Ливерпуль встретится с Арсеналом и в рамках поединка Кубка лиги.