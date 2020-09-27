Англия

Менеджер высказался о будущем сопернике.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о Ливерпуле, с которым его команда будет играть в текущем туре АПЛ.

"Ливерпуль — это другой уровень. Так было и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. И поэтому так высоко они подняли планку. Не только они, но и Манчестер Сити в последние годы".

"Это невероятная заслуга тренерского штаба, созданной ими культуры и духа этой команды. Вы видите, что у них задействованы 24 или 26 футболистов".

"Мы должны быть в состоянии соревноваться на этом уровне, потому что это наша реальность и наша цель, которую мы хотим достичь", — сказал Артета Sky Sports.

Ранее свой комментарий перед поединком дал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.