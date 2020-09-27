Англия

"Шпоры" планируют усилиться словацким центрбеком.

Центральный защитник Интера Милан Шкриниар может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Фабирицио Романо, Тоттенхэм продолжает вести переговоры по 25-летнему словаку, которого Жозе Моуриньо обозначил в качестве главной цели в решении вопроса об усилении линии обороны.

Интер намерен заработать на продаже Шкриниара около 60 миллионов евро, тогда как "шпоры" планировали потратить на этот трансфер 30-35 миллионов евро. Сейчас Тоттенхэм готовится выступить с улучшенным предложением по словацкому центрбеку.

Напомним, ранее главный тренер Интера Антони Конте подтвердил, что клуб готов рассмотреть продажу Милана Шкриниара с целью улучшить свою финансовую ситуацию.