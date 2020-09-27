Италия

Словенский защитник может покинуть ряды "нерадзурри" уже этой осенью.

Главный тренер Интера Антони Конте прокомментировал ситуацию вокруг потенциального ухода Милана Шкриниара, которым якобы интересуется Тоттенхэм.

"Шкриниар в Тоттенхэме? Он часть нашего проекта в Интере. Но не знаю, если у нас появится крупное предложение в ближайшие дни... клуб может рассмотреть его из-за финансовой ситуации", — цитирует Антонио Конте журналист Фабрицио Романо.

Также интерес к Шкриниару приписывали ПСЖ. Интер якобы был готов отпустить игрока в Париж в обмен на 25-30 млн евро и Леандро Паредеса.