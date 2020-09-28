Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке третьего тура английской Премьер-лиги Вест Хэм неожиданно разгромил Вулверхэмптон, несмотря на отсутствие главного тренера Дэвида Мойеса на стадионе из-за положительного теста на коронавирус.

"Молотобойцы" отправили в ворота соперника четыре мяча, тогда как "волки" не смогли реализовать свои моменты. Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко, в свою очередь, провел всю игру на скамейке запасных.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Вулверхэмптон:

Вест Хэм — Вулверхэмптон 4:0

Голы: Боуэн, 17, 57, Соучек, 66, Алле, 90+3

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс (Джонсон, 49), Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Масуаку — Боуэн (Нобл, 88), Соучек, Райс, Форнальс — Антонио (Алле, 88).

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду (Хувер, 73), Боли, Коуди, Саисс, Винагре — Траоре (Фабиу Силва, 62), Невеш, Моутинью (Витинья, 73), Нету — Хименес.

Предупреждение: Коуди.