Англия

Главный тренер Лестер Сити — об игре против Манчестер Сити.

Лестер в рамках третьего тура АПЛ разгромил "горожан" , отправив в их ворота три гола. Комментарий по игре дал Брендан Роджерс.

"Как обыграть Сити? Нужно играть без передышки. Нужен и настрой. Тактически мы сыграли хорошо, приходилось быстро отдавать пасы из-за их контрпрессинга. Мы отставали, но великолепно финишировали. Мы проявили хорошее самообладание, сохраняли спокойствие и доказали, что способны создать им проблемы".

"Великолепное выступление и результат. Мне понадобилось 13 лет, чтобы поставить такую игру. Я — за атаку, за агрессивную игру. Но также нужно думать о том, как добыть нужный результат в таких играх", — приводит слова Брендана Роджерса BBC.