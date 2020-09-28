Англия

"Горожане" не будут подписывать еще одного центрального защитника в связи с трансфером Рубена Диаша.

Манчестер Сити выполнил задачу по усилению позиции центрального защитника в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее "горожане" уже оформили подписание Рубена Диаша из Бенфики, поэтому они завершили переговоры с Наполи по Калиду Кулибали и с Севильей по Жюлю Кунде.

Также отмечается, что слухи о возможном трансфере защитника Хосе Марии Хименеса были несерьезными, поскольку мадридский Атлетико требовал 120 миллионов евро.

Напомним, что в обратном направлении в Бенфику отправился Николас Отаменди.