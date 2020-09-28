Англия

"Дачники" намерен подписать игрока Барселоны.

Фулхэм в текущее трансферное окно планирует решить проблему в обороне. Ранее "дачники" планировали подписать Марлона из Сассуоло, однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, этот переход не удалось осуществить.

Теперь лондонский клуб сосредоточился на подписании защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо. Фулхэм ведет активные переговоры с каталонским грандом, однако достичь соглашения еще не удалось.

Ранее сообщалось, что в подписании Тодибо также заинтересован Эвертон. "Ириски" предложили арендную сделку с возможностью выкупа за 18 млн евро, однако Барселона предпочла бы продать футболиста.