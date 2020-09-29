Англия

Португалец отличился в воротах Арсенала.

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота забил свой первый гол за "красных" после перехода из Вулверхэмптона этой осенью. Он установил окончательный счет во встрече – 3:1 в пользу мерсисайдцев.

НА 87-й минуте встречи защитники "канониров" после подачи Трента Александер-Арнольда сбросили мяч прямо на ногу Жоте, и тот отправил мяч точно в цель.

Следующий матч Ливерпуль проведет тоже дома против Арсенала, но в этот раз команды сойдутся уже в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.