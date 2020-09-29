"Красные дьяволы" хотят приобрести сенегальского вингера.
Исмаила Сарр, Getty Images
29 сентября 2020, 06:48
Нападающий Уотфорда Исмаила Сарр попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание The Telegraph.
"Красные" дьяволы хотят укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытаются подписать вингера Уотфорда. Стоимость сенегальца оценивается в сумму около 40 миллионов фунтов.
Действующий контракт Сарра с Уотфордом рассчитан до июня 2024 года.
В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 30 поединков в футболке "шершней", отличившись шестью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании защитника Порту Алекса Теллеса.