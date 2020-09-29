Англия

"Красные дьяволы" хотят приобрести сенегальского вингера.

Нападающий Уотфорда Исмаила Сарр попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание The Telegraph.

"Красные" дьяволы хотят укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытаются подписать вингера Уотфорда. Стоимость сенегальца оценивается в сумму около 40 миллионов фунтов.

Действующий контракт Сарра с Уотфордом рассчитан до июня 2024 года.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 30 поединков в футболке "шершней", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании защитника Порту Алекса Теллеса.