Италия

Римляне нацелились на бразильского хавбека.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра попал в сферу интересов Лацио, сообщает Sky Sports.

Римляне планируют укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить бразильского хавбека. В ближайшее время спортивный директор "орлов" Игле Таре начнет переговоры с руководством английского клуба по 24-летнему игроку.

Действующий контракт Перейры с МЮ рассчитан до июня 2023 года.

В новом сезоне полузащитник еще не провел ни одного матча в составе "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Лацио близок к подписанию защитника Саутгемптона Уэсли Худта.