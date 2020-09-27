Римляне нацелились на бразильского хавбека.
Андреас Перейра, Getty Images
27 сентября 2020, 20:25
Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра попал в сферу интересов Лацио, сообщает Sky Sports.
Римляне планируют укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить бразильского хавбека. В ближайшее время спортивный директор "орлов" Игле Таре начнет переговоры с руководством английского клуба по 24-летнему игроку.
Действующий контракт Перейры с МЮ рассчитан до июня 2023 года.
В новом сезоне полузащитник еще не провел ни одного матча в составе "красных дьяволов".
Ранее сообщалось, что Лацио близок к подписанию защитника Саутгемптона Уэсли Худта.