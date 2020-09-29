Англия

Немецкий специалист высказался о победе в матче с командой Микеля Артеты.

В матче третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль обыграл на своем поле Арсенал со счетом 3:1. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился эмоциями после победы своих подопечных, выделив положительные и отрицательные аспекты игры.

"Это была действительно хорошая игра, которой я наслаждался каждую секунду. Пропущенный гол нас явно не обрадовал, но моментальная реакция на него мне понравилась. Если честно, сыграть так против топ-команды, которая находится в хорошей форме, как сделали это мы, — это нечто. Это не поможет нам в четверг и не поможет нам в воскресенье, но сегодня, я должен сказать, было неплохо".

"Мы доминировали, играли в футбол, против нас было сложно защищаться, контрпрессинг был на высоте, настроение было отличным и сыграли действительно круто. У Арсенала было не так много моментов, но они были, и были очень качественными. Я думаю, что в большинстве случаев они оказывались в офсайде, но тем не менее Алиссону удавалось спасти нас от пропущенного гола. Всё было хорошо, действительно хорошее выступление".

"Не скажу, что мы небрежно обороняемся. Я увидел одну или две ситуации, когда мы слишком просто отдали мяч сопернику. В такие моменты это является проблемой, ведь, чтобы переиграть Арсенал, нужна довольно обширная схема игры. Невозможно защищаться против них на протяжении 90 минут, учитывая класс их игроков. Совершенно нормально, что у Арсенала появлялись моменты, но для этого и нужен голкипер, который спасет от пропущенного гола в нужный момент".

"В остальном же нужно проявлять творческий подход, ведь Арсенал хорошо играет в обороне. Они защищаются по схеме 5-4-1, а затем перестраиваются в 5-5. Это действительно усложняет задачу. Знаете, когда у них оказывается мяч, и Обамеянг начинает "заводить свой мотоцикл", то очень трудно этому противостоять", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ливерпуль — Арсенал вы можете на Football.ua.