Неудачная серия "канониров" на домашней арене Ливерпуля продолжилась в минувшем матче.
Ливерпуль - Арсенал, Getty Images
29 сентября 2020, 12:26
В матче третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль обыграл на своем поле Арсенал со счетом 3:1, благодаря чему продолжилась неудачная серия лондонского клуба в поединках на Энфилде.
"Канониры" не обыгрывают Ливерпуль в гостевых матчах на протяжении чуть более восьми лет. В последний раз Арсеналу удалось добыть победу на Энфилде второго сентября 2012 года со счетом 0:2.
Интересно, что тогда в стартовом составе лондонского клуба вышел Микель Артета, ныне занимающий пост главного тренера Арсенала. Авторами голов в ворота мерсисайдцев, в свою очередь, стали Санти Касорла и Лукас Подольски.
Таким образом, серия Ливерпуля без поражений против Арсенала на Энфилде продлилась до девяти поединков подряд.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор минувшего матча Ливерпуль — Арсенал вы можете на Football.ua.