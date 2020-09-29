Англия

Неудачная серия "канониров" на домашней арене Ливерпуля продолжилась в минувшем матче.

В матче третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль обыграл на своем поле Арсенал со счетом 3:1, благодаря чему продолжилась неудачная серия лондонского клуба в поединках на Энфилде.

"Канониры" не обыгрывают Ливерпуль в гостевых матчах на протяжении чуть более восьми лет. В последний раз Арсеналу удалось добыть победу на Энфилде второго сентября 2012 года со счетом 0:2.

Интересно, что тогда в стартовом составе лондонского клуба вышел Микель Артета, ныне занимающий пост главного тренера Арсенала. Авторами голов в ворота мерсисайдцев, в свою очередь, стали Санти Касорла и Лукас Подольски.

Таким образом, серия Ливерпуля без поражений против Арсенала на Энфилде продлилась до девяти поединков подряд.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор минувшего матча Ливерпуль — Арсенал вы можете на Football.ua.